Олейник о жизни после спорта: «Буду жить в стране, где лучше моим детям»

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник рассказал, чем займется после завершения карьеры.

«Буду находиться там, где буду больше востребован. Если моим детям будет лучше в одной стране или в другой — я буду там. Буду жить в стране, где лучше моим детям.

Если у меня будет отличное предложение от какой-то федерации из России, например, или позовут что-то возглавить — я готов, почему нет? Безделье — мать всех пороков, не хочу бездельничать.

Могу немного отдохнуть, но потом точно буду работать. У меня слишком большой опыт, чтобы просто взять его и похоронить», – сказал Олейник.

26 марта на UFC on ESPN 33 44-летний Олейник проведет бой с Илиром Латифи.

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