Латифи окончательно выбыл из поединка с Олейником, россиянин подерется с Джаредом Вандераа

Российский ветеран ММА Алексей Олейник узнал имя нового соперника, с которым россиянин проведет бой на 273. Им стал 29-летний Джаред Вандераа.

Изначально 44-летний Олейник должен был подраться с Илиром Латифи еще на турнире UFC on ESPN 33 в ночь на 27 марта, однако швед не смог выйти в октагон из-за проблем со здоровьем. Позже поединок был перенесен на UFC 273, а затем и вовсе отменен.

Олейник идет на серии из трех поражений подряд, в последний раз «Удав» выходил в клетку летом 2021 года, уступив Сергею Спиваку единогласным решением судей.

Вандераа проиграл два своих последних поединка: крайним соперником американца был Андрей Орловский, которому Джаред 12 февраля 2022 года уступил раздельным решением.

Олейник о жизни после спорта: «Буду жить в стране, где лучше моим детям»

Алексей Олейник: «Волкову пора заканчивать, он уже старенький. То ли дело – Олейник»