Олейник рассказал, что UFC не запрещал ему выходить с флагом РФ: «Он не несет каких-то вещей, которые не разрешены к показу на ТВ»

Ветеран тяжелого веса UFC Алексей Олейник прокомментировал слухи о запрете российской символики на турнирах промоушена.

По словам Олейника, руководство организации не вводило таких ограничений.

«Меня никто не просил, не спрашивал, не предупреждал. У нас, как всегда: ты выходишь, и тебя спрашивают: «Под какую музыку выходите? Будет ли выносить с собой что-либо такое – шапку, флаг своей страны или еще что-то, что не запрещено?»

И ты говоришь, будешь или не будешь. Если будешь, то должен предоставить то, с чем будешь выходить. Если оно не несет за собой каких-то вещей, которые запрещены для показа на телевидении, то ты спокойно с ним выходишь.

Российский флаг к этому не относится, то есть можно спокойно с ним выходить», – сказал боец.

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