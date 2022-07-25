Энди Руис: «Я сосредоточен на возвращении титулов. Моя глава в истории бокса не дописана»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис рассказал о желании вернуть титулы.

«Для меня очень важно стать чемпионом мира, так что этот тренировочный лагерь продлится дольше, чем обычно. Из-за этого мы не стали подбирать удобного соперника.

Мы знаем, что принесет с собой . У него в пассиве только два поражения от Деонтея Уайлдера. Думаю, этот соперник сможет вернуть меня на вершину.

Я сосредоточен на возвращении титулов. Моя глава в истории бокса не дописана. Главное — оставаться активным и вернуть эти пояса.

Я очень хочу создать свою промоутерскую компанию, выращивать бойцов, делать из них чемпионов и относится к ним так, как они хотят», – сказал Руис.

Бой Руиса и Ортиса состоится 4 сентября в Лос-Анджелесе.

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