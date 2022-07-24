Энтони Джошуа: «Думаю, что Усик в первом бою выиграл 7 раундов из 12, а я – 5»

Бывший чемпион в тяжелом весе рассказал, сколько выиграл раундов в первом поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«В бою с Усиком я знал, когда столкнулся с трудностями. У меня немного ухудшилось зрение, заплыл глаз, но это нормально, никаких проблем – мы созданы для этого.

Честно говоря, я чувствовал, что остаюсь в бою. Он выиграл первые два раунда, я – третий. Думаю, он выиграл 7 раундов из 12, а я – 5», – сказал Джошуа.

Реванш британца и украинца состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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