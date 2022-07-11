Прохазка хочет дать реванш Тейшейре: «Покажу вам, почему я чемпион»

Чемпион UFC в полутяжелом весе хочет провести реванш с бразильцем .

12 июня на UFC 275 Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом в пятом раунде.

«Я принял решение о следующем боем. Я хочу драться с Гловером. Не потому, что это будет еще один большой бой, а по другой причине.

Мое выступление было ужасным… В первом бою. И я покажу вам, решительно и бесповоротно, почему я чемпион.

Я думаю, что Гловер заслуживает реванш», – сказал Прохазка.

Тейшейра требует реванш с Прохазкой: «Я мотивирован, чтобы вернуться и выиграть пояс»

Прохазка – о следующем бое: «Решение еще не принято. Блахович – самый опасный боец в дивизионе, но я уважаю Тейшейру»