Магомед Анкалаев: «Я хочу стать чемпионом, у меня есть желание, есть потенциал, есть хорошие тренера»

Полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев рассказал, почему решил посмеяться над новым чемпионом дивизиона .

«Вот так выглядит настоящий самурай», – написал россиянина под фотографией верхом на коне, сделав отсылку к чешскому бойцу, который является приверженцем восточной культуры.

«Это нужно. Приходится говорить. У меня уже восемь побед подряд. Перед каждым поединком мне говорят, что я буду биться за титул.

Я жду этого момента, но до сих пор не дождался. Я хочу стать чемпионом, у меня есть желание, есть потенциал, есть хорошие тренера.

Думаю, я смогу это сделать. Я сделаю это», – сказал Анкалаев.

Алджамейн Стерлинг: «Анкалаев не особо известен, но очень опасен. Он – темная лошадка полутяжелого дивизиона»

Магомед Анкалаев: «Усман может побить Прохазку, Блаховича и Тейшейру, но не меня»