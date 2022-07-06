Тейшейра требует реванш с Прохазкой: «Я мотивирован, чтобы вернуться и выиграть пояс»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра хочет получить реванш с Иржи Прохазкой, которому проиграл 12 июня на UFC 275.

«Я хочу получить немедленный реванш. Я хочу этот бой прямо сейчас. Как позволить этому ускользнуть? Я мотивирован, чтобы вернуться и выиграть пояс.

Думаю, что всем понравился наш бой и фанаты хотели бы посмотреть его снова. Если реванш состоится, я не думаю, что кто-то будет против, за исключением нескольких парней, которые претендуют на титул.

Январь в Бразилии. Если такое возможно, то этот бой будет для бразильских болельщиков. Я хоть не чемпион, но хотел бы провести бой в Бразилии, но теперь все зависит от UFC и Иржи.

Я бы поехал в Чехию, когда был чемпионом, но и сейчас не откажусь от любого вызова», – сказал Тейшейра.

Прохазка – о следующем бое: «Решение еще не принято. Блахович – самый опасный боец в дивизионе, но я уважаю Тейшейру»

Иржи Прохазка: «Я немного изменил свое отношение перед боем с Тейшейрой, и это было плохой идеей»

 

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