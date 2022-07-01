Александр Усик: «Пусть Джошуа думает, что нокаутирует меня»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от боя с британцем .

В сентябре украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Реванш состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия)

«Пусть Джошуа думает, что нокаутирует меня. Пусть у него возникнет такое желание.

Я много раз пересматривал наш первый бой со всей командой. Мы посмотрели на ошибки, которые сделал я. Мы проработаем их, чтобы убедиться, что я их не повторю.

Не думаю о Джошуа, и меня не волнует, есть ли у него новая тактика или новый тренер. Я просто думаю о себе.

Мы работаем очень усердно, мы поставили новые цели и с Божьей помощью станем лучше. Считаю Джошуа предсказуемым в ринге», – сказал Усик.

Бетербиев про реванш Усик – Джошуа: «Энтони может быть лучше, чем в первом бою»

Александр Усик: «Представление украинского народа дает мне дополнительную силу в бою с Джошуа»