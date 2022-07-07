Дэвид Хэй: «В реванше с Усиком бокс Джошуа не может быть хуже, чем в первом поединке»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе и .

«Думаю, в этот раз бокс Джошуа не может быть хуже, чем в первом поединке. Если говорить о тактике и плане на бой, то это было его худшее выступление.

Я уверен, что Роберт Гарсия не сделает этого снова. Перемены — это хорошо, это другие методы, лица и голоса.

Не имеет значения, кто что говорил перед первым поединком, и с каким планом к нему подошел. Джошуа необходимо победить в реванше, чтобы вернуться на мировую вершину», – считает Хэй.

Реванш Джошуа и Усика состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Эдди Хирн: «Сомневаюсь, что Фьюри будет драться, если Усик победит Джошуа»

Джошуа про предложение Фьюри помочь ему перед реваншем с Усиком: «Возьми себе пива и расслабься»