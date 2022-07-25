Эдвардс про поединок Махачев – Оливейра: «Я не знаю, кто победит. Я хочу запретить этот бой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Леон Эдвардс Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился ожиданиями от боя между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Это странный бой и очень сложный. Конечно, Ислам отличный борец, и силен в том, что делает.

Но я чувствую, что Оливейра сейчас на подъеме, он очень уверен в себе. Я не знаю, кто победит. Я хочу запретить этот бой», – сказал Эдвардс.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный пояс в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Эдвардс про поединок Чимаев – Диаз: «Это реально лажа. Нейту следовало дать бой получше»

Майкл Чендлер: «Нет причин, по которым Махачев должен быть фаворитом боя с Оливейрой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные