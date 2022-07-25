Эдвардс про поединок Махачев – Оливейра: «Я не знаю, кто победит. Я хочу запретить этот бой»

Претендент на титул в полусреднем весе поделился ожиданиями от боя между и .

«Это странный бой и очень сложный. Конечно, Ислам отличный борец, и силен в том, что делает.

Но я чувствую, что Оливейра сейчас на подъеме, он очень уверен в себе. Я не знаю, кто победит. Я хочу запретить этот бой», – сказал Эдвардс.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный пояс в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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