Чарльз Оливейра: «Махачев – из тех парней, которые сражаются в партере, но это мне не мешает»

Экс-чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от поединка за вакантный титул против .

«Партер – это его территория, поэтому Махачев определенно попытается перевести, но если он это сделает, сможет ли он победить лучшего сабмитера в истории UFC? Я не уверен.

Ислам из тех парней, которые сражаются в партере, но это мне совсем не мешает. Так что я готов ко всему, что он принесет», – сказал Оливейра.

Бой Махачева и Оливейры возглавит UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

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