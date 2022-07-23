Чарльз Оливейра: «Махачев – из тех парней, которые сражаются в партере, но это мне не мешает»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от поединка за вакантный титул против Ислама Махачева.

«Партер – это его территория, поэтому Махачев определенно попытается перевести, но если он это сделает, сможет ли он победить лучшего сабмитера в истории UFC? Я не уверен.

Ислам из тех парней, которые сражаются в партере, но это мне совсем не мешает. Так что я готов ко всему, что он принесет», – сказал Оливейра.

Бой Махачева и Оливейры возглавит UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

🦅 Махачев подерется за титул UFC: преемник Хабиба встретится с Оливейрой в октябре, чтобы вернуть пояс в Дагестан

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные