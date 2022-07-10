Александр Емельяненко: «Федор смотрит мои бои. Узнаю это через родителей и его окружение»

Российский боец Александр Емельяненко уверен, что брат Федор смотрит его поединки.

«Он будет смотреть [бой с Антонио «Бигфутом» Сильвой]. Он хоть и не признается, что смотрит мои бои по телевизору, по интернету, и я знаю, что он будет смотреть этот бой. Узнаю это через родителей, его окружения.

Он думает, что я не знаю про его жизнь, но у меня даже в его окружении есть шпионы, которые постоянно мне докладывают, что, как и где происходит», – сказал Емельяненко.

В сентябре у Емельяненко запланирован бой с Вячеславом Дациком на Hardcore Boxing.

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