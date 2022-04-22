Российский тяжеловес Федор Емельяненко рассказал, когда проведет последний бой в ММА.

«К сожалению, так получается, что бой пройдет не в России. Я готов в любом месте провести прощальный поединок.

Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. В мае пройдет поединок между Чейком Конго и , с кем-то из них я бы хотел побиться. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер. Бой может быть на одном турнире с Вадимом Немковым в августе.

Когда готовился к финалу гран-при тяжеловесов, не все сложилось благополучно, и случилось поражение. Хочу попробовать еще раз и на этой ноте уже закончить.

По контракту это последний бой, но я чувствую в себе силы, есть большое желание провести бой за пояс», – сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко опустился в рейтинге тяжеловесов Bellator, Вадим Немков – в списке P4P

Кори Андерсон: «Федор сказал, что я не победил Немкова, а только бил головой. Братан, мне плевать, кто ты»