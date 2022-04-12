Вадим Немков: «Федор хочет встретиться с Кокером и обсудить планы. Насколько я знаю, он может подраться в Америке»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о планах тяжеловеса Федора Емельяненко.

«Федор приедет 13 апреля на мой бой и будет моим секундантом. Насколько я знаю, он хочет встретиться с (президентом Bellator) Скоттом Кокером и обсудить планы.

Была идея сделать ему бой на Красной площади, но сейчас это все невозможно. Насколько я знаю, Федор может подраться в Америке», – сказал Немков.

В последний раз Емельяненко дрался на первом турнире Bellator в Москве в октябре, где нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.

Немков про бой с Андерсоном: «Были какие-то подводные камни, но в итоге поединок решили оставить»

Федор Емельяненко – о возможном переходе Немкова в UFC: «Не все там происходит культурно и прилично»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные