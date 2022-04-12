Вадим Немков: «Федор хочет встретиться с Кокером и обсудить планы. Насколько я знаю, он может подраться в Америке»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе рассказал о планах тяжеловеса .

«Федор приедет 13 апреля на мой бой и будет моим секундантом. Насколько я знаю, он хочет встретиться с (президентом Bellator) и обсудить планы.

Была идея сделать ему бой на Красной площади, но сейчас это все невозможно. Насколько я знаю, Федор может подраться в Америке», – сказал Немков.

В последний раз Емельяненко дрался на первом турнире Bellator в Москве в октябре, где нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.

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