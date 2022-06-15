Федор Емельяненко: «Осенью будет бой. Надеюсь, это будет Бейдер»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко назвал сроки возвращения в октагон и вероятного соперника.

«Когда будет заявление по поводу карьеры? Когда будет ясность. Мне сказали готовиться к осени. Осенью будет бой, но даты пока нет.

Отодвинет ли меня назначение на пост президента Союза ММА от титульного боя? Нет, это все обсуждаемо, это никуда не ушло. Все еще будет. Надеюсь, что согласится», – сказал Емельяненко.

Последний бой Емельяненко провел на турнире Bellator 269, где победил в первом раунде Тимоти Джонсона.

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