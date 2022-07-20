Эдди Хирн: «Следующий бой Бивола состоится в октябре или ноябре»

Промоутер Эдди Хирн назвал сроки возвращения в ринг чемпиона WBA в полутяжелом весе .

«WBA обязала Бивола защищать пояс против Хильберто Рамиреса, но мы попросили их рассмотреть вариант боя с Джошуа Буатси. Потом они примут решение.

Я думаю, что октябрь или начало ноября вполне реальный срок для следующего боя Дмитрия. Мы сейчас все обсуждаем с «Миром бокса», так как у Бивола подписан контракт с нами.

Мы планируем его следующий поединок, а соперником станет либо Рамирес, либо Буатси», – сказал Хирн.

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