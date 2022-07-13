Хильберто Рамирес про бой с Биволом: «Это отличная возможность для меня»

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес поделился эмоциями после назначения WBA его обязательным претендентом на титул россиянина Дмитрия Бивола.

«Начало было немного грустным и злым для меня. Теперь все изменилось. Время пришло, и я буду готов к этому. Я знал, что бой состоится.

Я всегда был уверен, что бой состоится, и теперь это факт. Я так взволнован. Это отличная возможность для меня.

Сейчас самое время выложиться на тренировках, пора драться», – сказал Рамирес.

Бивол в мае победил единогласным решением судей Сауля Альвареса, Рамирес тогда же нокаутировал в четвертом раунде немца Доминика Беселя.

Хильберто Рамиреса назначили обязательным претендентом на титул Дмитрия Бивола

Следующим соперником Бивола может стать Джошуа Буатси