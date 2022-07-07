Следующим соперником Бивола может стать Джошуа Буатси

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что занимается организацией поединка между чемпионом WBA в полутяжелом весе и Джошуа Буатси.

«Мы хотим, чтобы Буатси подрался с Биволом. Мы сделали Джошуа предложение, и хотим убедиться, что он будет рад ему.

Надеюсь, мы сможем устроить этот бой. Пока сделка не закончена, контракт не подписан, но посмотрим, сможем ли мы заставить эти цифры работать», – сказал Хирн.

7 мая в Лас-Вегасе Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей.

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