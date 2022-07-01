Эдди Хирн: «Для Бивола есть Рамирес, Буатси и Смит»

Промоутер Эдди Хирн назвал потенциальных соперников для чемпиона WBA в полутяжелом весе .

«Я сейчас занимаюсь организацией следующего боя Бивола. Вероятно, он состоится в октябре.

Дмитрий хочет провести реванш с . И Канело хочет реванша, но сначала ему надо разобраться с Геннадием Головкиным.

Безусловно, для Бивола есть Хильберто Рамирес, Джошуа Буатси и Каллум Смит. Все они отличные боксеры. Мы планируем этот поединок, и надеюсь, что скоро сделаем объявление», – сказал Хирн.

7 мая Бивол победил Канело единогласным решением судей.

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