Хильберто Рамиреса назначили обязательным претендентом на титул Дмитрия Бивола

WBA официально определила обязательного претендента на титул в полутяжелом весе, которым владеет россиянин . Им стал Хильберто Рамирес.

Представитель WBA Карлос Чавес сообщил, что боксерам дан срок до 10 августа, чтобы они договорились о поединке.

«Чемпионский период Бивола рассчитан на 24 месяца. Его последняя обязательная защита состоялась 3 марта 2018 года, а следующая должна была пройти в 2020 году. По этой причине он должен встретиться с Рамиресом.

В случае, если стороны не придут к соглашению в указанный период времени или какая-либо из сторон откажется это сделать, WBA имеет право назначить промоутерские торги», – сказал Чавес.

Бивол в мае победил единогласным решением судей Сауля Альвареса, Рамирес тогда же нокаутировал в четвертом раунде немца Доминика Беселя.

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