Эдди Хирн: «Top Rank пытаются лишить нас боя Бивол – Бетербиев»

Боксерский промоутер , представляющий интересы чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, высказался о возможном объединительном поединке против владельца титулов IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева.

По мнению британца, представитель Бетербиева Боб Арум саботирует организацию этого боя.

«Top Rank пытается лишить всех поединка из-за того, что мы якобы хотим устроить его на своей платформе. Это смешно. Почему они не говорят, что это бой за звание абсолютного чемпиона?

У Бивола нет назначенного поединка. Мы можем устроить бой с Бетербиевым по системе pay-per-view на DAZN. Кстати, мы можем организовать поединок и на ESPN. Но нет никаких предложений, они не говорят об этом», – сказал Хирн.

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