Артур Бетербиев перенес операцию после поединка с Джо Смитом-младшим

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Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев заявил, что после поединка против Джо Смита-младшего перенес операцию.

«Во время крайней подготовки я получил травму, но все равно смог продолжить тренировочный лагерь, чему я очень рад. Пока был в Москве, пошел на операцию.

Теперь буду восстанавливаться и скоро вернусь к тренировкам», – написал Бетербиев.

Бетербиев нокаутировал Смита 18 июня в Нью-Йорке, завоевав титул WBO.

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