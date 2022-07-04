Бивол – о бое с Бетербиевым: «Верю, что он рано или поздно состоится»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол вновь заявил о желании провести объединительный поединок против .

«Я много раз до этого говорил, что открыт к поединку с Бетербиевым, моей целью всегда был титул абсолютного чемпиона мира в моей весовой категории.

Я верю, что этот бой рано или поздно состоится. Это будет очень значимый и интригующий поединок для всех фанатов. Бетербиев – мощный боец.

Перед боем с Канело меня тоже спрашивали, как я планирую его побеждать. Посмотрим, когда состоится поединок. Вместе с моим тренером и командой мы поработаем над планом на бой и стратегией», – сказал Бивол.

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