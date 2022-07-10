Джефф Монсон: «Даже и близко не думаю о том, что когда-нибудь вернусь в США»

Ветеран ММА Джефф Монсон объяснил, почему на пресс-конференции боя с Вячеславом Дациком назвал себя русским.

«Мужик, я русский (улыбается). Единственное, что у меня осталось в США, — это мои дети. Трое моих детей живут в США, а двое — в России. Моя жена в России.

Моя жизнь в целом проходит в России. Моя работа в России, мое будущее в России, поэтому, что бы я ни делал, я буду делать это для России.

Это касается не только политики, но и спорта, семьи. Я даже и близко не думаю о том, что когда-нибудь вернусь в США», – сказал Монсон.

5 августа Монсон проведет бой по правилам ММА с на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Джефф Монсон: «У меня нет ненависти к Америке, но свою жизнь я стану выстраивать в России»