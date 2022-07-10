Монсон про бой с Дациком: «Я выйду побеждать»

Ветеран ММА Джефф Монсон поделился ожиданиями от боя по правилам ММА с .

— Верите, что сможете сделать Дацику болевой прием в партере?

— Я бы соврал вам, если бы это было не так. Я выйду побеждать. Будет захватывающий бой, потому что он — зрелищный боец. Он очень агрессивный боец, поэтому я считаю, что будет мало неактивных действий. Я выйду с целью заставить его сдаться, он же будет пытаться нокаутировать меня. Увидим, что из этого выйдет.

— Что думаете об его агрессии, о которой вы только что упомянули? Он всегда выходит и рубится.

— Он сильный мужик. Будет бой с короткой дистанцией, поэтому он не устанет даже с такой манерой ведения поединка. Со своей стороны скажу, что я тоже готов выйти и показать агрессию. Победит тот, у кого лучшая тактика, геймплан, — тот, кто дерется с головой.

Бой Монсона и Дацика состоится 5 августа в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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