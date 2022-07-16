Камил Гаджиев: «Думаю, Исмаилов сам понимает, что ему пора на пенсию»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что средневесу пора на пенсию.

«Думаю, он сам это уже понимает. Знаете, что такое пенсия? Это не означает, что ты официально больше не работаешь.

Пенсия — это когда ты не берешь большие бои. Считаю, что Маге нужно просто зарабатывать.

Некоторые же люди зарабатывают на пенсии, правильно? Если они хорошо потрудились, то у них пенсия большая», – сказал Гаджиев.

В конце августа у Исмаилова был запланирован бой с Александром Шлеменко на RCC, но его перенесли на декабрь по причине травмы Магомеда.

Исмаилов про перенос боя с Шлеменко: «На те же грабли наступать было бы неразумно. Поэтому извините меня все»

Исмаилов – Шлеменко: «До встречи по ту сторону клетки»