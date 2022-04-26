Владимир Минеев 11 или 12 июня проведет боксерский поединок с Тимуром Никулиным

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что чемпион промоушена в среднем весе проведет боксерский поединок против бывшего бойца на голых кулаках Тимура Никулина.

«Этот бой на 99% состоится. Думаю, что Владимир Минеев со следующей недели начнет активную подготовку», – сказал Гаджиев.

Поединок состоится 11 или 12 июня в Москве.

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