Исмаилов про перенос боя с Шлеменко: «На те же грабли наступать было бы неразумно. Поэтому извините меня все»

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал перенос боя с Александром Шлеменко.

Изначально поединок был запланирован 26 августа на 12. Соперником Шлеменко станет другой боец, его имя объявят позже.

«Я попросил перенести наше с Сашей противостояние, так как не буду в должной кондиции к августу. Хотя считал, что буду. Предупредил заранее, дабы не ставить никого в неудобное положение — ни лигу RCC, ни Сашу Шлеменко.

А у него планы-то грандиозные, как оказалось. Он собрался подраться со мной, а после меня он почему-то думал, что через тридцать дней сможет доползти до другой клетки… Ну не знаю, слишком самоуверенно. Слишком самоуверенные шаги от Шлеменко.

Как я понимаю, он подерется теперь в августе, в сентябре. Но там не будет , поэтому, возможно, он справится с такой задачей.

Как провести два противостояния за два месяца? Я желаю ему удачи, надеюсь, что у него все получится. Чтобы мы вернулись к нашему противостоянию и решили вопрос.

Я предлагал ему сентябрь, но Саша, как патриот своей страны, Омска, собирается подраться в сентябре на двухсотлетие города, поэтому в сентябре мы не сможем. Это чуть-чуть затянется подольше. Наш бой уйдет дальше сентября.

Не хочется наступать на те же грабли. Я уже делал такие ошибки. Выходил на противостояние не в кондиции. Сейчас на те же грабли наступать было бы неразумно. Поэтому извините меня все.

Но мои болельщики, думаю, не расстроились, так как они хотят увидеть меня в лучшей кондиции. А люди, которые болеют против меня, за всех, кроме меня… Рад, что получилось вас расстроить!

Мы вернемся к этому противостоянию! Обязательно мы подеремся с Сашей! Он выиграет вот эти два боя, все скажут «да не, он все, у Исмаилова нет шансов», а Исмаилов выйдет, и снова в один момент: «Сенсация! Он сделал это! Да, Магомед Исмаилов побеждает ! Решением».

Ладно, так и быть. Нокаут, болевой, все пролетело. Но мы оставим решением. Вам и вашим семьям — будьте счастливы, друзья!» – сказал Исмаилов.

Исмаилов – Шлеменко: «До встречи по ту сторону клетки»

Бой Исмаилова и Шлеменко перенесли на декабрь