Исмаилов – Шлеменко: «До встречи по ту сторону клетки»

Российский боец обратился к после того, как стало известно, что их бой перенесли на декабрь.

«Ты сильный боец, Саша. Я должен быть в максимальных кондициях.

Надеюсь, ты победишь в этих поединках, а потом я победю тебя. До встречи по ту сторону клетки», – сказал Исмаилов в социальных сетях.

Изначально поединок был запланирован 26 августа на RCC 12. Соперником Шлеменко станет другой боец, его имя объявят позже.

Бой Исмаилова и Шлеменко перенесли на декабрь

Шлеменко про перенос боя с Исмаиловым: «RCC подготовила мне не менее, а то и более опасного соперника»