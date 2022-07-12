Исмаилов – Шлеменко: «До встречи по ту сторону клетки»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Шлеменко после того, как стало известно, что их бой перенесли на декабрь.

«Ты сильный боец, Саша. Я должен быть в максимальных кондициях.

Надеюсь, ты победишь в этих поединках, а потом я победю тебя. До встречи по ту сторону клетки», – сказал Исмаилов в социальных сетях.

Изначально поединок был запланирован 26 августа на RCC 12. Соперником Шлеменко станет другой боец, его имя объявят позже.

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