Канело про поражение Биволу: «Мое время придет, я снова получу возможность, и все будет по-другому»

Абсолютный чемпион в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, почему устал во второй половине боя с чемпионом WBA в полутяжелом весе .

«Я не хочу никаких оправданий. Но как команды мы знаем, что произошло внутри, почему я устал. Если вы посмотрите первые пять раундов, я побеждал, но затем начал уставать.

Я проиграл и воспринимаю это как свое поражение. Мое время придет, я снова получу возможность, и все будет по-другому. Я не хочу говорить о том, что произошло.

Я проиграл и принял поражение. Мы должны принимать все таким, как есть», – сказал Канело.

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