Нейт Диаз: «Почему UFC предложил мне бой с Чимаевым? Чтобы я помог им создать еще одну звезду?

Американский полусредневес UFC Нейт Диаз объяснил, почему отказался от боя с .

«Я просил бой с Висенте Луке, с Тони Фергюсоном, я называл четыре-пять имен, но так и не получил ответа от UFC.

Я отказался только от боя с Чимаевым, и это единственный бой, который они мне предложили. Почему они предложили мне именно этот бой? Чтобы я помог им создать еще одну звезду, как делал это в прошлом?

Все, с кем я дрался, потом дрались за титул. Я сделал Хорхе Масвидаля, вернул его к жизни в тот момент, когда он был в шаге от того, чтобы завершить карьеру», – сказал Диаз.

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