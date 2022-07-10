Сен-Пьер назвал трех бойцов, с которыми подрался бы в случае возвращения: «Усман, Чимаев и Хабиб»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, ради боя с кем вернулся бы в октагон.

«Я бы не выбирал, потому что не желаю возвращаться. Однако если бы мне пришлось это сделать, то я бы хотел сразиться с лучшими.

Возможно, , и , если он бы он все еще был здесь.

Но, к сожалению для меня, фанатов и всех остальных, этого не произойдет, потому что я закончил и вообще не скучаю по этому», – сказал Сен-Пьер.

Американец завершил карьеру в 2017-м, после того как победил в чемпионском бою за титул в среднем весе Майкла Биспинга.

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