Нейт Диаз: «UFC не отпускает меня, пока я не добью Конора»

Американский полусредневес UFC Нейт Диаз сообщил, что его заставляют провести третий бой с .

«В UFC не хотят меня отпускать, и не собираются досрочно разрывать наш контракт. Они хотят, чтобы я дрался с Конором. UFC не отпускает меня, пока я не добью Макгрегора.

Наши с ним сроки не совпадают. Конор не дрался со мной, когда должен был. Поэтому я не буду драться с ним.

Они хотят, чтобы я вернул Конора к жизни, реанимировал его карьеру, прежде чем уйду? Так пусть вернется, а потом мы поговорим», – сказал Диаз.

В первом бою в марте 206-го Диаз досрочно победил Макгрегора, в августе того же года ирландец решением судей взял реванш.

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