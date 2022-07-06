Бернс про бой Чимаева и Диаза: «Не думаю, что у Нейта есть шанс победить Хамзата»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс оценил вероятность проведения боя между Хамзатом Чимаевым и .

«Для меня этот бой не имеет никакого смысла. Нейт не одерживал победы на протяжении нескольких лет.

Если отталкиваться от рейтингов, то этот бой не имеет смысла, но если прислушаться к фанатам, то они обязательно посмотрят этот поединок.

Не думаю, что у Нейта есть шанс победить Хамзата», – сказал Бернс.

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