Бернс про бой Чимаева и Диаза: «Не думаю, что у Нейта есть шанс победить Хамзата»

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс оценил вероятность проведения боя между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

«Для меня этот бой не имеет никакого смысла. Нейт не одерживал победы на протяжении нескольких лет.

Если отталкиваться от рейтингов, то этот бой не имеет смысла, но если прислушаться к фанатам, то они обязательно посмотрят этот поединок.

Не думаю, что у Нейта есть шанс победить Хамзата», – сказал Бернс.

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