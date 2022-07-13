Нейт Диаз про Хабиба: «Он напуганный боец, все время боялся драться, а теперь в Зале славы?»

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов натив Бокс/MMA/UFC

Американский полусредневес UFC Нейт Диаз прокомментировал включение экс-чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова в Зал славы.

«Хабиб – гребаная сучка. Кого он побил, чтобы завоевать титул, который у него был? Дастина Порье и Джастина Гейджи? Их обоих финишировали раз за разом точно так же, как это сделал он. Хабиб никуда не годится.

Ты напуганный боец, все время боялся драться, а теперь ты в Зале славы? Собственно говоря, я был там еще до того, как Зал славы даже появился.

Как бы там ни было, я не хочу иметь ничего общего с Залом славы. Это прикол, да и только», – сказал Диаз.

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