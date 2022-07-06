Шавкат Рахмонов: «Я везде сильнее Чимаева. Он преподносит себя как непобедимого, но таких людей не бывает»

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов высказался о потенциальном поединке против шведа .

«Я везде сильнее Чимаева. Не знаю, когда состоится наш бой, время покажет, но я хотел бы подраться с ним в чемпионском поединке, в пяти раундах. Для меня это будет очень интересно.

Я бы не сказал, что Чимаев является для меня самым неудобным соперником в дивизионе. Есть и более неудобные. В принципе, он для меня обычный соперник. Конечно, он хороший боец, но я не считаю его особенным. Просто он хайпует сейчас, преподносит себя как непобедимого, но таких людей не бывает.

У всех можно выиграть. Вы видели, как он с Бернсом подрался. До этого говорил, «я удары не пропускаю», а в итоге сколько пропустил. Просто он еще не дрался с человеком, который может у него выиграть», – сказал Рахмонов.

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