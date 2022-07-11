Фергюсон – Хабибу: «Ты уже доел тирамису? Прекращай трепаться и подписывай контракт»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Американский боец UFC Тони Фергюсон обратился через соцсети к потенциальным соперникам.

«Пришло время для спаррингов по ММА. Кто хочет быть следующим? Легкий и полусредний вес. 29-6. Самая длинная победная серия в истории легкого дивизиона UFC – 12», – написал Фергюсон, прибавив в рекорд несколько побед и убрав одно поражение.

Американец также обратился к Хабибу Нурмагомедову.

«Эй, жиртрес Хабиб! Ты уже доел тирамису?! Ты только чешешь языком. Прекращай трепаться и подписывай контракт, чтобы я смог снова переиграть тебя», – добавил Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон идет на серии из четырех поражений. В последнем бою он проиграл нокаутом во втором раунде Майклу Чендлеру.

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