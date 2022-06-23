Хавьер Мендес: «Хабиб восхищается и уважает Фергюсона, но при этом терпеть его не может»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал об отношении экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова к Тони Фергюсону.

«Можете представить, каким огненным был бы сезон The Ultimate Fighter, если бы Хабиб и Тони стали тренерами? У них настоящая химия из симпатии и неприязни.

В какой-то степени Хабиб восхищается и уважает Тони, но при этом терпеть его не может. Тони выбрал правильную стратегию атак Хабиба — он не задевает религию, а весело подшучивает над ним.

Дэйна Уайт, Хабиб, Тони, если вы слышите меня — сделайте это в новом сезоне The Ultimate Fighter!» – сказал Мендес.

Хабиб: «Мне некомфортно из-за того, что я знаменит. В душе я все тот же деревенский парень»

Фергюсон – Хабибу: «Ты даже не можешь сделать чемпионский вес без помощи человека на весах, жиртест»

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