Бой Исмаилова и Шлеменко перенесли на декабрь

RCC сообщил о переносе боя между и .

«Главный бой года состоится в декабре, а не в августе, как это планировалось ранее.

Лысый Хищник готов выйти в клетку в сентябре, однако звездный поединок возглавит номерной турнир, который пройдет незадолго до нового года», – говорится в сообщении.

Изначально поединок был запланирован 26 августа на 12. Соперником Шлеменко станет другой боец, его имя объявят позже.

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