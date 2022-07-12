Бой Исмаилова и Шлеменко перенесли на декабрь

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко Бокс/MMA/UFC

RCC сообщил о переносе боя между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Главный бой года состоится в декабре, а не в августе, как это планировалось ранее.

Лысый Хищник готов выйти в клетку в сентябре, однако звездный поединок возглавит номерной турнир, который пройдет незадолго до нового года», – говорится в сообщении.

Изначально поединок был запланирован 26 августа на RCC 12. Соперником Шлеменко станет другой боец, его имя объявят позже.

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