Бывший чемпион в легком весе отреагировал на вызов Тони Фергюсону, который предложил ему стать тренерами реалити-шоу .

«Эй, Хабибер! Ты еще не закончил свое мировое турне? Пора, чувак. Встань и прими вызов настоящего тренера!

Как насчет пирога? Устроим конкурс по поеданию пирогов. Ням-ням-ням. The Ultimate Fighter.

Время по-настоящему пошуметь, приятель! Пора, чувак», – написал американец.

«Я жду, когда ты проснешься», – ответил Нурмагомедов.

Тони Фергюсон: «Эй, Хабибер! Встань и прими вызов настоящего тренера! Как насчет пирога?»

Хабиб про Фергюсона: «Думаю, что у него есть небольшие проблемы с головой»