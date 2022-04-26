Нейт Диаз: «Не буду драться с Конором, потому что он отстой»

Полусредневес UFC Нейт Диаз попросил промоушен организовать ему бой.

«Я готов драться со всеми, но ничего не получается. В чем задержка?

Я не буду драться с , потому что он отстой. Я готов встретиться с любым соперником, перестаньте оттягивать это, пожалуйста», – написал Диаз.

В июне 2021-го Диаз проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу.

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