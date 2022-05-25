Бенеил Дариуш: «Вместо того, чтобы драться с реальными соперниками, Оливейра говорит о поединке с Конором и Нейтом Диазом»

Боец UFC Бенеил Дариуш обвинил экс-чемпиона легкого дивизиона в лицемерии.

«В один момент Оливейра говорит о желании драться с , а уже через мгновение рассказывает, что эти парни не давали ему шанса в свое время.

Мы должна были драться с Чарльзом в октябре 2020 года. У меня сохранился контракт на бой, могу показать фото. Он тогда отказался, а через несколько месяцев встретился с Тони Фергюсоном.

Оливейра ссылался на семейные проблемы, и я не собираюсь его осуждать за это, потому что семья должны быть на первом месте. Но сейчас он делает со мной то, что лидеры дивизиона делали с ним тогда.

Оливейра должен был встретиться со мной, но побежал к Фергюсону. Теперь, вместо того, чтобы драться с реальными соперниками, он говорит о поединке с Конором и . Это лицемерно и единственное, что меня сейчас беспокоит», – сказал Дариуш.

Хабиб – тренеру Оливейры: «Давай сделаем бой Чарльза и Махачева где бы то ни было. Бразилия, мы идем!»

Тони Фергюсон бросил вызов Хабибу: «Эй, болван, сделаешь 77 кг?»