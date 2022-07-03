Джошуа про предложение Фьюри помочь ему перед реваншем с Усиком: «Возьми себе пива и расслабься»

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа отреагировал на предложение чемпиона WBC Тайсона Фьюри помочь ему перед реваншем с Александром Усиком.
«Могу ли я чему-то научиться у него? Нет, по правде сказать. Если ты и вправду на пенсии, то возьми себе пива и расслабься. Или помоги тем, кому это нужно.
Зачем говорить обо мне? Да, он примечательный персонаж, но я бы не стал принимать от него помощь. Я занимаюсь своими делами, а он – своими», – сказал Джошуа.
Реванш Джошуа и Усика состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).
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