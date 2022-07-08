Томми Фьюри – об отмене боя с Полом: «Разочарован отказом во въезде в США»

Теги бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

Начинающий боксер-профессионал Томми Фьюри высказался об отмене поединка против Джейка Пола. В этот раз бой сорвался из-за проблем Фьюри с визой.

«Я расстроен и разочарован проблемами, с которыми столкнулся при въезде в США. Это то, чего ни я, ни моя команда никак не могли ожидать.

Ситуация была оставлена на усмотрение моих адвокатов, поскольку отказ во въезде в страну, очевидно, является очень серьёзной проблемой, и впоследствии её необходимо будет решить», – написал британец в соцсетях.

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