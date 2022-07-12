«Ты неудачник, малыш. Ты никто». Конор ответил на вызов Джейка Пола

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол считает, что их бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором должен состояться.
«Думаю, если я проведу еще пару успешных боев нокаутом, тогда он должен активизироваться.
Кто знает, когда это произойдет. Но это должно случиться, почему бы и нет?!
Он бизнесмен, я бизнесмен, и это от 75 до 100 миллионов долларов для нас обоих», – заявил Пол.
Конор ответил: «Ты неудачник, малыш. Ты никто».
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