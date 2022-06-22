Дэйна Уайт: «Камару Усман является величайшим полусредневесом в истории»

Президент UFC Дэйна Уайт поделился ожиданиями от титульного боя между чемпионом полусреднего дивизиона и британцем .

«Эдвардс заслуженно получил титульный бой. Он невероятно талантлив. Весь полусредний дивизион сейчас переполнен талантливыми бойцами.

Поэтому я считаю неоспоримым тот факт, что Камару Усман является величайшим полусредневесом в истории.

Усман по второму кругу побеждает парней, который являются невероятными бойцами. Это не какой-то блеклый дивизион, в котором есть только чемпион и больше никого. В этом дивизионе обитают настоящие убийцы», – считает Уайт.

Бой Усмана и Эдвардса 20 августа возглавит UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.

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