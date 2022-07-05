Прохазка ответил на вызов Усмана: «Это будет не так легко, как он думает»

Чемпион UFC в полутяжелом весе ответил на вызов чемпиона полусреднего дивизиона .

«Он отличный боец, и я его уважаю. Но если он действительно хочет попробовать свои силы в полутяжелом весе, это будет не так легко, как он думает.

В любом случае, я сначала хочу провести защиту титула против Яна Блаховича или Гловера Тейшейры, а затем мы можем это обсудить.

Я люблю вызовы, мне нравится проверять себя, и это серьезное испытание. По большому счету, я не верю в весовые категории, потому что в итоге все сводится к тому, кто сильнейший человек на планете. Это то к чему я стремлюсь», – сказал Прохазка.

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