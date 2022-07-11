Али Абдель-Азиз: «Прямо сейчас Усман может быть чемпионом в тяжелом весе»

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал своего клиента, чемпиона полусреднего дивизиона UFC Камару Усмана лучшим бойцом.

«Камару Усман — лучший боец в полусреднем и среднем весе. Прямо сейчас он может быть чемпионом в тяжелом весе», – написал менеджер в соцсетях.

20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити у Усмана состоится бой с Леоном Эдвардсом.

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