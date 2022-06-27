Исмаилов про бой с Шлеменко: «Главное, не делать болячки ему»

Российский боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с Александром Шлеменко, который состоится 27 августа в Екатеринбурге.
«Я вижу, что я его перебиваю и в стойке, и в борьбе. Главное, не делать болячки ему.
Думал, может сделать болячку, но потом думаю, что не надо, потому что он с этой своей темой не сдаваться… Руку ломать придется.
Задушить можно. Посмотрим. Будет вариант, постараюсь финишировать. Если второй раунд закончится, то уже мне будет что доказывать», – сказал Исмаилов.
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