Исмаилов про бой с Шлеменко: «Главное, не делать болячки ему»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с Александром Шлеменко, который состоится 27 августа в Екатеринбурге.

«Я вижу, что я его перебиваю и в стойке, и в борьбе. Главное, не делать болячки ему.

Думал, может сделать болячку, но потом думаю, что не надо, потому что он с этой своей темой не сдаваться… Руку ломать придется.

Задушить можно. Посмотрим. Будет вариант, постараюсь финишировать. Если второй раунд закончится, то уже мне будет что доказывать», – сказал Исмаилов.

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